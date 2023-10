Gesuchter Messerstecher nach Drohung in Wiener Blumengeschäft wiedererkannt: Festnahme

Ein gesuchter Messerstecher, der bereits einen Kollegen verletzt hatte, wurde von einem Mitarbeiter eines Wiener Blumengeschäfts am Sonntag wiedererkannt und daraufhin von der Polizei festgenommen.

Der Mitarbeiter eines Blumengeschäftes in Wien-Ottakring rief am 8. Oktober gegen 15.00 Uhr die Polizei und gab an, von einem Mann, der ihm bekannt war, bedroht worden zu sein. Dieser Mann soll bereits am 27. September einen Kollegen in einer anderen Filiale in Wien-Penzing mit einem Messer schwer verletzt haben und danach geflüchtet sein.