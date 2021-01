Gesuchter Mann mit falschem Ausweis und Suchtgift in Wien erwischt

Für einen 28-jährigen Serben klickten nach einer Polizeikontrolle in Wien-Favoriten am Mittwochabend die Handschellen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten kontrollierten gegen 20:00 Uhr am Reumannplatz einen 28-jährigen Serben, der einen kroatischen Personalausweis vorwies. Mit diesen Personaldaten konnte festgestellt werden, dass eine aufrechte fremdenrechtliche Festnahmeanordnung besteht.

28-jähriger Mann festgenommen - Suchtmittel gefunden

Der 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in eine Polizeiinspektion gebracht. In der Dienststelle wurde der Personalausweis von den Beamten als Fälschung erkannt. Weiters hatte der Mann eine geringe Menge Suchtmittel bei sich, dieseswurde sichergestellt. Der Tatverdächtige befindet sich in einem Polizeianhaltezentrum und wurdewegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.