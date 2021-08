Gesuchter griff Polizisten in Wien-Ottakring an

Zwei Polizisten wurden am Mittwoch in Wien-Ottakring verletzt. Ein 35-Jähriger hatte zuvor die Flucht angetreten - und griff danach die Beamten an.

35-Jähriger trat in Wien-Ottakring die Flucht an

"Als der 35-Jährige zur Überstellung in eine Justizanstalt in einen Arrestantenwagen der Polizei gebracht werden sollte, riss er sich von den Beamten los und flüchtete", heißt es in der Aussendung. Die Polizisten hefteten sich an die Fersen des Mannes und schafften es, ihn zu stoppen. Dabei kam es jedoch zu gewaltsamem Widerstand von Seiten des Österreichers in der Brunnengasse in Wien-Ottakring. Zwei Polizisten wurden verletzt, für einen von ihnen war der Dienst zu Ende. Der Mann kam in eine Justizanstalt.