Gesuchter Betrüger in Wien-Favoriten festgenommen

Ein 45-jähriger serbischer Staatsangehöriger wurde am 14. Oktober 2018 um 17.30 Uhr in seiner Wohnung in der Gudrunstraße festgenommen. Der Mann, gegen den ein Auslieferungshaftbefehl besteht, der mit einem gefälschten Reisedokument 2014 nach Österreich einreiste und mehrere Straftaten unter dieser falschen Identität begangen hatte, wurde vorläufig in eine Justizanstalt überstellt.