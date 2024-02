Gesuchte Straftäter rasten Polizei bei Kontrolle in Wien-Döbling davon

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien-Döbling sind zwei gesuchte Straftäter geflüchtet, das Fahrzeug konnte jedoch kurz darauf gestoppt werden.

Am 18. Februar wollten Polizisten in Wien-Döbling gegen 8.10 Uhr einen Pkw im Zuge einer Verkehrskontrolle bei der Gürtelbrücke anhalten. Der Lenker trat jedoch auf das Gaspedal und bog in die Heiligenstädter Straße stadtauswärts ein, um der Anhaltung zu entgehen.