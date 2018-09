Gesuchte Einbrecherin lebte unter falschem Namen in Wien: Festnahme

Am Mittwoch wurde eine 35-Jährige in Wien festgenommen, die in Deutschland mehrere Wohnhauseinbrüche begangen haben soll.

Am 19. September 2018 nahmen Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien in der Prager Straße in Wien-Floridsdorf eine 35-jährige Serbin fest, die im Verdacht steht, im Jahr 2016 in Deutschland insgesamt drei Wohnhauseinbrüche begangen zu haben.