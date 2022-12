Für die 29-Jährige klickten in Wien-Landstraße die Handschellen.

Gesuchte Diebin in Wien-Landstraße gefasst

Eine 29-Jährige, die in Polen eine sechsmonatige Haftstrafe absitzen soll, wurde nun von der Polizei in Wien-Landstraße aufgeriffen. Ihr wird Diebstahl zur Last gelegt.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien am 21. Dezember gegen 9.30 Uhr eine 29-jährige polnische Staatsangehörige in Wien-Landstraße festnehmen.

29-Jährige muss Haftstrafe in Polen absitzen: Festnahme in Wien

Die Frau wurde von den polnischen Behörden mittels europäischem Haftbefehl gesucht, nachdem sie in Polen zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden war.