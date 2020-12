Die Wiener Polizei nahm einen gesuchten Mann in Floridsdorf fest

Gesucht wegen schweren Raubes: 45-Jähriger in Wien gefasst

In Wien-Floridsdorf klickten am Sonntag für einen 45-jährigen Mann die Handschellen, der in seiner Heimat Serbien bereits wegen schweren Raubes verurteilt wurde.

Ein 45-jähriger Serbe ist "nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen" des Landeskriminalamts, wie die Polizei am Montag berichtete, in Wien-Floridsdorf festgenommen worden. Der Mann wird in seiner Heimat wegen schweren Raubs gesucht.

Festnahme in Wien-Floridsdorf

Am Sonntag klickten die Handschellen, als die Beamten an der Wohnungstür einer Bekannten des Mannes auf der Prager Straße klopften - und der Verdächtige öffnete. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.