Gestelltes Hinrichtungsvideo: Ermittlungen eingestellt

Der Fall um ein gestelltes Hinrichtungsvideo, das von sechs jugendlichen afghanischen Asylwerbern am Tag nach dem Terrornschlag in Wien im November 2020 im Schlosspark Pottendorf (Bezirk Baden) produziert worden war, wird die Behörden nicht mehr länger beschäftigen.

Kein Verfahren, da kein terroristischer Hintergrund vorliege

Jugendliche drehten gestelltes Hinrichtungsvideo

Die Jugendlichen gaben Medienberichten zufolge zu Protokoll, dass derartige Handlungen in ihrem Kulturkreis nicht außergewöhnlich seien. Umgehende Kritik kam von der FPÖ. "Österreich darf so eine Entwicklung nicht dulden", meinte Bundesparteichef Norbert Hofer. Die Hobby-Schauspieler von heute seien die Gefährder von morgen. "Wenn die Jugendlichen so an ihren kulturellen Errungenschaften wie Hinrichtungen hängen, dann sollen sie bitte wieder in ihre Heimat zurückkehren", so Hofer: "Mit der Kultur unserer Heimat Österreich sind derartige Weltanschauungen nicht kompatibel."