NÖ: Asylwerber drehten gestelltes Hinrichtungsvideo

Am Tag nach dem Terroranschlag in Wien haben sechs jugendliche afghanische Asylwerber im Schlosspark Pottendorf ein gestelltes Hinrichtungsvideo produziert und online gestellt.

LVT beschäftigt sich mit gestelltem Hinrichtungsvideo

Teenager erklärte Video als "Scherz"

Die Teenager erklärten laut "Heute", dass derartige Clips in ihrer Kultur "völlig normal" seien und es sich um einen Scherz gehandelt hätte. FPÖ-Obmann Norbert Hofer ortete am Donnerstag in einer Aussendung eine Verhöhnung der Opfer des Anschlags von Wien und forderte, die beteiligten Personen sowie ihre Eltern auszuweisen: "Diese Kultur, von der die Jugendlichen sprechen, hat in unserem Land nichts verloren." Wer so etwas lustig finde und "derartige Situationen als Video in sozialen Netzwerken teilt, hat keinen Platz in unserer Gesellschaft."