Gescheiterter Tankstellenüberfall in NÖ: 19-Jähriger festgenommen

Am Dienstag soll ein 19-Jähriger versucht haben, eine Tankstelle in Zwettl zu überfallen. Eine Angestellte weigerte sich jedoch, Bargeld herauszugeben.

Ein 19-jähriger Oberösterreicher soll in Zwettl versucht haben, eine Tankstelle zu überfallen. Das Unterfangen scheiterte, weil die 25-jährige Angestellte die Herausgabe von Bargeld verweigert hatte. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, flüchtete der alkoholisierte Verdächtige zu Fuß, wurde aber in Tatortnähe festgenommen. Er war geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.