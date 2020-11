"Geschäft des Jahres" verloren: Süßwarenbranche fordert Umsatz-Ersatz

Auch die Süßwarenbranche leidet unter der Coronakrise. Zwar dürfen die Geschäfte geöffnet haben, sie verlieren dennoch das "Geschäft des Jahres".

Ein Lockdown-Umsatzersatz auch für die Süßwarenbranche wäre "nur fair". Im Gespräch mit der APA pochten die Geschäftsführer Gerhard Schaller (Niemetz) und Walter Heindl von der gleichnamigen Confiserie am Montag darauf, mit anderen Sparten gleichgestellt zu werden. Aktuell gehe das "Geschäft des Jahres" durch die Lappen. Die laufende Woche sei in Normalzeiten "die wichtigste" überhaupt.

Schaller und Heindl beklagen Rückgänge "bis zu 90 Prozent"

"Saisonware" wie Nikolos oder Adventkalender seien "am 7. Dezember" nicht mehr verkäuflich, betonte der Niemetz-Geschäftsführer. Deren Herstellung habe freilich einen sechsstelligen Betrag gekostet. "Wir sind schon im Abverkauf, um den Schaden zu minimieren", fügte Heindl hinzu. Von den 30 Shops der Confiserie seien fünf - drei in Wien, je eine Filiale in der SCS und in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) - derzeit überhaupt geschlossen. Innerstädtische Geschäfte seien seit März "ein Totalausfall".