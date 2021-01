Geringe Teilnahme bei zweitem Massentest in Wien

Nur rund 127.000 Anmeldungen bei einer Kapazität von 900.000 Test verzeichnete die Stadt Wien bei den zweiten Massentests. Die Positiv-Rate liegt bei 0,21 Prozent, die Ergebnisse müssen aber noch von PCR-Tests bestätigt werden.

Am heutigen Sonntag endet in Wien die zweite Runde der Corona-Massentests. Obwohl die drei Teststandorte Stadthalle, Marxhalle und Messe Wien noch bis 23.00 Uhr geöffnet haben, ist schon jetzt klar, dass dieses Mal weitaus weniger Menschen die Möglichkeit in Anspruch genommen haben als beim ersten Durchgang Anfang Dezember.