Gerichtsvollzieher-Duo bei Pfändung in Wien von Frau attackiert und verletzt

Zwei Gerichtsvollzieher verständigten am Mittwochnachmittag den Notruf, da sie von einer Frau in einer Wohnung attackiert worden waren, bei der eine Pfändung durchzuführen gewesen wäre.

Die Polizeibeamten, die gegen 14:30 Uhr in der Wohnung in der Dißlergasse in Wien-Landstraße eintrafen, konnten die Situation vor Ort beruhigen.