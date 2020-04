Gerichte bleiben während Corona-Krise im Notbetrieb

Die Gerichte laufen auch nach Ostern nur im Notbetrieb. Der Kanzleibetrieb wird nur langsam hochgefahren, Verhandlungen finden nur in Ausnahmefällen statt.

Österreichs Gerichte laufen vorerst weiter im Notbetrieb. Gerichtsverhandlungen wird es nur in dringenden Fällen geben, im Hintergrund soll aber "intensiv aufgearbeitet werden", erklärte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) anlässlich der Herausgabe eines Erlasses zum Gerichtsbetrieb. Ab Dienstag wird die Situation in sämtlichen Dienststellen evaluiert.

Kanzleibetrieb "in Maßen" ausgeweitet

Gerichtsverhandlungen nur in Ausnahmefällen

Gerichtsverhandlungen finden bis auf Weiteres nur in besonders dringenden Ausnahmefällen statt. Etwa bei Strafverhandlungen, wenn sich die bzw. der Beschuldigte in Haft befindet. Sollten die technischen Voraussetzungen gegeben sein, soll die Vernehmung per Videokonferenz erfolgen. Auch in Verfahren wegen häuslicher Gewalt, Unterbringungs- oder Insolvenzsachen soll möglichst verhandelt werden. In den restlichen Fällen müssten die Richter jeweils nach einer Interessen- und Gefahrenabwägung entscheiden, ob verhandelt wird oder nicht.