Gericht verbietet Laudamotion Pauschalreisen

Die Billigfluglinie Laudamotion verlor laut gegen den WKÖ-nahen Schutzverband vor Gericht und darf keine Pauschalreisen mehr anbieten. Reisende seien bei einer Insolvenz nicht entsprechend versichert.

Gericht gibt WKÖ gegen Laudamotion Recht

Laudamotion und WKÖ plus Schutzverband streiten sich bereits seit 2018 wegen der Pauschalreisen (Flug inklusive Mietauto oder Hotel) , so die Zeitung. Nun hat das Landesgericht Korneuburg dem Verband in allen Punkten recht gegeben. Die Airline darf ohne Registrierung beim GISA, dem Reiseinsolvenzabsicherungsverzeichnis, keine Pauschalreisen verkaufen.