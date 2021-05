Gericht: 2021 bereits 800.000 FFP2-Masken für Mitarbeiter bereitgestellt

Heuer wurden bereits 800.000 FFP2-Masken an Gerichts-Mitarbeiter ausgegeben. Außerdem wurden mehr als 31.000 Euro für Covid-19-Tests ausgegeben.

Gestellt wurden die Fragen von der FPÖ an Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Allein im heurigen Jahr wurden 800.000 FFP2-Masken an Gerichts- und Staatsanwaltschaftmitarbeiter - exklusive Justizanstalten - ausgegeben. Außerdem waren 2020, dem ersten Pandemiejahr, 5.831.224 Stück Mund-Nasenschutz-Masken an Mitarbeiter sowie Gerichtsbesucher zur Gewährleistung der Maskenpflicht in den Gebäuden ausgegeben worden.