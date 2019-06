Gerettet: Katzen-Duo irrte in Wien-Penzing durchs Stiegenhaus

Hilfe für zwei miauende Findelkinder: Zwei kleine Kater irrten am Mittwoch ganz verloren in einem Stiegenhaus in Wien-Penzing umher. Ein Mann nahm sich der Samtpfoten an.

Ein tierisches Brüderpaar wurde am Mittwochnachmittag im 14. Wiener Gemeindebezirk (Penzing) entdeckt: Im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses irrten zwei junge Katzenherren umher. Sie wurden von einem Mann gefunden und nach Prüfung der Lage in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf gebracht.

Kater „Luzifer“ und „Gabriel“ landeten beim WTV



„Luzifer“ und „Gabriel“ wurden dort tierärztlich untersucht. Die beiden jungen Kater dürften circa Anfang April geboren sein und weisen bis auf Floh- und Wurmbefall (bei Jungkatzen üblich) keine Beschwerden auf. Sie wurden entfloht, entwurmt sowie gechipt und sind nun im WTV-Katzenhaus unterbracht.

Wurden kleine Katzen in Penzing ausgesetzt?

Hinweise auf mögliche Besitzer gibt es leider keine. Es liegt auch im Bereich des Möglichen, dass die Kater ausgesetzt wurden.