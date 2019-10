Gerasdorf bei Wien: Brand in Wohnhaus war gelegt

Dienstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Gerasdorf bei Wien. Laut Polizei wurde der Brand gelegt. Eine 59-jährige Verdächtige ist laut den Beamten geständig.

Ein Brand am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einem Wohnhaus in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist laut Polizei gelegt worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, verletzt wurde niemand. Als Beschuldigte ausgeforscht wurde eine 59-Jährige aus dem Bezirk Korneuburg. Sie zeigte sich geständig. Der Schaden beträgt laut Exekutive etwa 50.000 Euro.