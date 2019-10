Wohnhaus in Gerasdorf bei Wien fing Feuer

Die Freiwillige Feuerwehr Gerasdorf musste bereits in den frühen Morgenstunden zu einem Brand ausrücken. Das Feuer in einem Wohnhaus konnte jedoch rasch gelöscht werden.

In einem Wohnhaus in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Dienstag gegen 4.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Helfer hatte sich bereits starker Brandgeruch ausgebreitet und dichter Rauch drang aus den Fenstern, teilte die örtliche FF in einer Aussendung mit. Die Helfer konnten den Brand rasch löschen und größeren Schaden verhindern. 17 Feuerwehrmitglieder waren im Einsatz.