Gerasdorf: Angehörige übernehmen nach Bluttat in Video Verantwortung

Angehörige des außerhalb von Wien getöteten Tschetschenen Martin B. haben sich in einem am Mittwoch verbreiteten Video von ihrem Verwandten distanziert.

Videobotschaft der Familie

In der dreiminütigen Videobotschaft, die auch an den tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow gerichtet ist, ist zunächst die Rede von einem "Hund" aus der eigenen Verwandtschaft, der in Europa gelebt habe. Ein junger Mann sprach von vergeblichen Versuchen, die Aktivitäten des Verwandten aufzuhalten. Mamichan U. (der ursprüngliche Name von Martin B., Anm.) habe jedoch erklärt, dass ihn Geheimdienste in Europa nicht in Ruhe lassen und er in ihrem Auftrag das alles sagen muss.