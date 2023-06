Geplanter Anschlag auf Regenbogenparade: Diskussion um Zugriff auf Messenger-Dienste

Nach dem womöglich verhinderten islamistischen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade in Wien ist es in der Regierung zu einer Diskussion darüber gekommen, ob die Strafverfolgungsbehörden über hinreichende Mittel zur Überwachung extremistischer Gefährder verfügen.

Karner: "Nicht mehr modern und zeitgemäß"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte dazu am Montag am Rande einer Veranstaltung in Wien, es sei "Teil des Regierungsprogrammes, dass es hier zu Änderungen kommen soll", weil man in diesem Bereich "nicht mehr modern und zeitgemäß" sei. Moderne Nachrichten- und Messengerdienste könne man derzeit "nicht mehr überwachen".