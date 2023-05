Genuss aus aller Welt: European Street Food Festival 2023 in Wien

Köstlichkeiten aus aller Welt werden beim "European Street Food Festival" angeboten. Dutzende Stände, Aussteller, Köche, Food-Trailer & Trucks bereiten die neuesten und angesagtesten Schmankerl direkt vor Ort zu, um den Gästen vor der Wiener Stadthalle auch 2023 ein besonderes kulinarisches Erlebnis zu bieten.

European Street Food Festival 2023 in Wien: Das vielfältige Angebot

Angeboten wird für jeden Gusto etwas. Egal ob mexikanisches, norwegisches, indisches oder amerikanisches Essen gewünscht wird, gekocht oder gegrillt, vegetarisch, fleischig oder vegan, süß oder salzig - jede Geschmacksrichtung wird hier vertreten. Vielversprechende Beispiele aus dem diesjährigen Programm sind u.a.: Bio-Bisonfleisch-Burger, Corn Dogs, Churros und Baumkuchen. Am besten man schlendert von Stand zu Stand und gönnt sich jeweils einen kleinen Happen, um Gerichte aus aller Welt kennenlernen zu können. Natürlich werden auch Getränke in verschiedensten Varianten angeboten.

´Der Eintritt ist frei. In Wien findet das "European Street Food Festival" 2023 am 20. und 21. Mai statt. Am Samstag wird von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr kulinarisch verköstigt.