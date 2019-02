Karfreitag auch aus Generalkollektivvertrag gestrichen

Durch die neue Karfreitagsregelung muss auch der Generalkollektivvertrag geändert werden. Der Karfreitag wird gestrichen, Jom Kippur soll aber bleiben.

Die Regierung will mit der Streichung des Karfreitags-Feiertags auch in den Generalkollektivvertrag eingreifen. Das haben die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Dienstagnachmittag angekündigt. Dort wird neben dem zusätzlichen Feiertag für Protestanten (Karfreitag) auch jener für Juden (Jom Kippur) geregelt, der aber bleiben soll.