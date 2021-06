Gender-Gap bei Pensionen 2020 noch größer geworden

2020 ist der Gender-Gap bei Pensionen noch größer geworden. Frauen bekamen nur 56 Prozent der Pensionshöhe der Männer.

Nur Männer profitierten von "Hackler-Regelung"

Von der 2020 wieder eingeführten und heuer wieder auslaufenden, abschlagfreien "Hackler-Regelung" haben praktisch nur Männer profitiert. Die Regelung, mit der man mit 62 nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge in Pension gehen kann, haben 11.060 Männer, aber nur drei Frauen in Anspruch genommen - weil das Regelpensionsalter für Frauen noch bei 60 liegt. Der durchschnittliche "Gewinn" durch die Abschlagsfreiheit betrug im Vorjahr 308 Euro. Deshalb ist die durchschnittliche Pensionshöhe der Männer um 14,7 Prozent auf 2.588,77 Euro gestiegen, für Frauen hingegen nur um 5,3 Prozent auf 1.457,35 Euro (Neuzugänge in die Alterspension).