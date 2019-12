Der in Wien-Leopoldstadt entrissene Mops "Coffee" ist wieder aufgetaucht.

Gemopster Mops "Coffee" in Wien-Favoriten aufgetaucht

Im Fall des gemopsten Mops in Wien-Leopoldstadt gibt es ein Happy End. "Coffee" war Montagnachmittag zwei Schülerinnen beim Gassigehen von einer Unbekannten entrissen worden. Dienstagnachmittag fand eine Passantin den Hund in Wien-Favoriten auf der Straße und brachte ihn zu einem Tierarzt, bestätigte die Polizei am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

"Er war herrenlos auf einer Straße", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Weil das Tier gechipt war, konnten rasch die Besitzer ausgeforscht werden.

Die Elf- und die Zwölfjährige waren am Montag mit dem Hund gegen 16.30 Uhr auf der Nordbahnstraße Richtung Praterstern Gassi, als sie von der Frau angesprochen wurden. Die Verdächtige asiatischer Herkunft bat die Kinder, ob sie mit dem Mops spazieren gehen dürfte. Das lehnten die Mädchen ab und gingen weiter. Die Frau folgte den Kindern, es kam zu einem Handgemenge, wobei die etwa 20 bis 30 Jahre alte Unbekannte den Hund schnappte und davon lief.