Gemma wählen! Stadt Wien motiviert Jugendliche für die Wahl

24.000 Unter-18-Jährige sind in Wien berechtigt, bei der nächsten Nationalratswahl ihre Stimme abzugeben. Die Stadt versucht die Jugendlichen über Instagram und TikTok für die Wahl zu motivieren.

In Wien sind rund 24.000 16- und 17-Jährige erstmals bei einer Nationalratswahl wahlberechtigt. Die Stadt Wien informiert auf unterschiedlichen Kanälen junge Wiener über ihr Wahlrecht und die Nationalratswahl am 29. September 2019.

"Jugendliche haben großes Interesse an Politik und demokratischer Mitbestimmung. Mit unseren Informationsmaßnahmen wollen wir dazu beitragen, dass Jugendliche gut informiert und motiviert werden, ihr Wahlrecht zu nutzen und ihre Zukunft aktiv mitzubestimmen", sagt Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky. Für die Wahlinformation setzt die Stadt auf klassische Kommunikationswege wie auch auf Soziale Medien.

Jugendreporter informieren auf Instagram und TikTok

Im Rahmen eines Jugendreporter-Projekts informieren Jugendliche auf den Kanälen Instagram und TikTok über Wissenswertes zur Wahl und motivieren Gleichaltrige zur Wahl zu gehen. Mit kreativen Videos und informativen Q&As produzieren die teilnehmenden Jugendlichen in den zwei Wochen vor der Wahl unter dem Hashtag #gemmawählen speziellen Content für die Social-Media-Kanäle der Stadt Wien.

Einladung für Erstwähler in Wien

In Kooperation mit wienXtra verschickt die Stadt Wien wie jedes Jahr eine Broschüre an alle jungen Wiener, die heuer ihren 16. Geburtstag feiern und damit erstmals wahlberechtigt sind. Neben einem persönlichen Schreiben von Bürgermeister Michael Ludwig und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky bekommen die 16-Jährigen wichtige Infos zum Ablauf einer Wahl.

Wie auch in anderen Bundesländern üblich gibt es überdies eine Einladung für die Erstwähler zu einem Event in Wien. Aus einem attraktiven Package an Kultur- und Sportveranstaltungen können die Jugendlichen zwei Ticketgutscheine wählen.

Infos auf gehwählen.at

Zur Nationalratswahl hat wienXtra in Kooperation mit dem Fachbereich Jugend der Stadt Wien die Website gehwählen.at online gestellt. Auf ihr finden sich alle wichtigen Informationen rund um die Wahl leicht verständlich und übersichtlich aufbereitet. Was wird bei der Nationalratswahl gewählt? Wer darf wählen? Was ist eine Wahlkarte und wie bekomme ich sie?

Außerdem gibt’s auf gehwählen.at das Infoheft rund um Politik und Demokratie "Du entscheidest." und eine Infografik, die Wählen Schritt für Schritt erklärt, zum Download oder gratis zu bestellen.

Time to Act! Time to Party!

Zum ersten Mal veranstaltet wienXtra heuer am 16. November im Rathaus zusätzlich einen zweiteiligen Event für alle Erstwähler: Time to Act! Time to Party!

"Time to Act" heißt es am Nachmittag des 16. November. 16-Jährige bekommen ein buntes Workshop-Programm rund um Engagement, Klimawandel und Nachhaltigkeit geboten. Vom Message-T-Shirt gestalten bis zu Rappen mit EsRAP und Impro-Theater - bei "Time to Act" bekommen junge Menschen die Möglichkeit sich zu engagieren und auszutauschen.

"Time to Party" ist dann am Abend angesagt. Mit Live Musik Acts, einem Virtual Reality Corner von MAXX entertainment, DJ-Line und Fotostudio können 16-Jährige im Rathaus feiern.