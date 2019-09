Gemma Lugner Wahlkampf?: Letzte Wahlkampf-Veranstaltung in Wiener Lugner-City

Am Samstag findet die letzte Wahlkampf-Veranstaltung ganz traditionell in der Wiener Lugner-City statt. Im Stundentakt werden Parteimitglieder der ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Grünen und der Liste JETZT dabei sein.

Die schon traditionell letzte Wahlkampf-Veranstaltung findet am Samstag wieder in der Wiener Lugner-City statt. Der früherer Baumeister Richard Lugner lädt dazu Vertreter aller Parteien zu einer Diskussion mit ihm ein. Im Stundentakt werden dazu Helmut Brandstätter (NEOS), Peter Pilz (JETZT), Wolfgang Gerstl (ÖVP), Barbara Teiber (SPÖ), Michel Raimon (Grüne) und Dagmar Belakowitsch (FPÖ) in dem Einkaufszentrum erwartet. Das Publikum wird mit einem Paar Frankfurter und einem kleinen Bier um jeweils einen Euro angelockt.