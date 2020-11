Gemeinsame Erklärung der Präsidiale nach Anschlag in Wien: Tiefe Betroffenheit

In einer gemeinsamen Erklärung hat sich die Präsidialkonferenz mit allen Parlamentsfraktionen "tief betroffen" über den "brutalen islamistischen Terrorakt" in der Wiener Innenstadt gezeigt.

Klare Absage der Präsidialkonferenz an Terror und Gewalt

"Was wir heute und jetzt tun können, ist dem Terror und der Gewalt an sich eine klare Absage zu erteilen." Gerade die Willkür in der Auswahl der Opfer ziele darauf ab, die Freiheit an sich zu treffen: "Das ist menschenverachtend und das ist feige."