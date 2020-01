"Gemeinsam für die Zukunft": FPÖ-Neujahrstreffen im Burgenland

Am Samstag geht das Neujahrstreffen der FPÖ über die Bühne. "Gemeinsam für die Zukunft" lautet dabei das Motto.

Unter dem Motto "Gemeinsam in die Zukunft" hat am Samstag in Oberwart das Neujahrstreffen der FPÖ begonnen. Burgenlands Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö wies zu Beginn auf die bevorstehende Landtagswahl am 26. Oktober hin. Viele hätten es nicht für möglich gehalten, dass die FPÖ im Burgenland eine Koalition mit den Sozialdemokraten überleben werde: "Es ist uns gelungen", stellte Benkö fest.