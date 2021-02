Gelockerte Corona-Maßnahmen ließen Telefonate zurückgehen

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen führten vergangenen Sommer auch dazu, dass weniger telefoniert wurde. Genutzt wird dabei praktisch nur mehr das Handy.

Sie verbrachten zwischen Juli und September 6.742 Millionen Minuten am Handy oder Telefon - um elf Prozent weniger als in den drei Frühjahrsmonaten davor. Das sei sicher darauf zurückzuführen, dass persönliche Treffen wieder im Vordergrund standen, sagt RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer. Telefoniert wird dabei praktisch nur mehr am Handy.