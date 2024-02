Geldbörse in Wiener Restaurant gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Die Wiener Polizei sucht nach einem unbekannten Dieb, der einem Mann in einem Restaurant in Wien-Favoriten die Geldbörse gestohlen und anschließend mit der Bankomatkarte Zigaretten gekauft hat.

Ein bislang unbekannter Mann hat am 20. Juni gegen 22.50 Uhr in einem Restaurant in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten einem Mann die Geldbörse samt Bankomatkarte aus dessen Jackentasche gestohlen. Danach kaufte der Tatverdächtige damit Zigaretten an einem Automaten. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden in Höhe eines dreistelligen Betrages.