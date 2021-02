Geldbörsen-Diebstahl und Geld-Behebung mit fremder Karte in Wien: Fahndung

In einem Supermarkt in Wien-Simmering wurde im Dezember einer Frau die Geldbörse aus der Tasche gestohlen. Mit der Bankomatkarte des Opfers behob der unbekannte Täter Geld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein derzeit unbekannter Täter soll in einem Supermarkt in der Florian Hedorfer Straße am 5. Dezember gegen 9 Uhr eine Geldbörse aus der Handtasche einer Frau gestohlen haben.