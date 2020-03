Geldbörse in Wien-Favoriten geraubt: Fahndung

Am 15. Februar wurde ein 28-Jähriger von einem unbekannten Täter attackiert und beraubt. Nach dem Täter wird gefahndet.

Ein 28-jähriger Mann wurde am 15. Februar von einem noch unbekannten Täter in der Quellenstraße in Wien-Favoriten attackiert. Der 28-Jährige war gegen 2.30 Uhr von einer Lokaltour nach Hause gekommen und suchte seinen Hausschlüssel, als er angegriffen wurde. Vor einem Hauseingang schlug der Tatverdächtige dem Opfer auf den Hinterkopf, wodurch der 28-Jährige außer Gefecht gesetzt wurde. Anschließend raubte der unbekannte Täter dessen Geldbörse und flüchtete.