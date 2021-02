Geldanlagen: Nachhaltige Fonds boomen

Nachhaltige Veranlagung ist in Österreich längst im Mainstream angekommen. Besonders junge Anleger legen großen Wert auf diese Art von Veranlagung.

Boom auf nachhaltige Fonds

In Osteuropa gab es im vergangenen Jahr einen regelrechten Boom bei nachhaltigen Fonds zu verzeichnen, so Michal Kustra, der ebenfalls in der Geschäftsführung der Raiffeisen KAG sitzt. 2020 sprang das nachhaltige Fondsvolumen der Bank in der Region um 155 Prozent auf 235 Mio. Euro nach oben. In den Jahren davor sei man mit dem Verkauf dieser Produkte in CEE nur bedingt erfolgreich gewesen, 2020 sei aber ein "Wendepunkt" gewesen, so Kustra.