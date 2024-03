Geld oder "Kugel in den Kopf": Fahndung nach brutalem Raubüberfall in Wien-Simmering

Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 19-Jährigen im Februar in Wien-Simmering bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwei bislang unbekannte Täter verübten bereis am 11. Februar zwischen 16.50 und 17.15 Uhr einen Raubüberfall in Wien-Simmering. Das 19-jährige männliche Opfer wurde in den Nahbereich des Herderparks gezerrt, zu Boden geworfen und verprügelt. Dabei raubte das Duo das Mobiltelefon des 19-Jährigen.