Gelbe Engel auf E-Bikes: ÖAMTC-Pannenfahrer radelnd in Wien unterwegs

2020 startet die ÖAMTC E-Bike-Pannenhilfe in ihre sechste Saison. Ab 2. Juni sind in der Wiener Innenstadt wochentags jeweils zwei ÖAMTC-Pannenfahrer mit E-Bikes unterwegs.

Die radelnden Gelben Engel haben in einem Anhänger ein ausgeklügeltes Werkzeugset dabei. Damit können sie fast alle Pannen an Pkw, Motorrädern, Mopeds und Fahrrädern inklusive E-Bikes beheben – die Weiterfahrtquote lag im Vorjahr bei mehr als 90 Prozent.

Radelnde Gelbe Engel beheben Pannen und nutzen App

„Die ÖAMTC E-Biker sind mit einer App ausgerüstet, über die sie mit der Nothilfe-Zentrale des Mobilitätsclubs verbunden sind“, erklärt Gerhard Samek, Leiter der mobilen Pannenhilfe in Wien. „Das erleichtert die Einsatzkoordination und verstärkt die Vorteile des zweirädrigen Dienstfahrzeugs: Keine Staus, weniger Einbahnen, weniger Fahrverbote und flexiblere Haltemöglichkeiten beim Fahrzeug des Mitglieds. Das ermöglicht eine rasche und effiziente Pannenhilfe in der Innenstadt.“

ÖAMTC Pannenhilfe via E-Bike: Eine österreichische Innvation

Die ÖAMTC E-Bike-Pannenhilfe ist eine österreichische Innovation, die seit ihrem Start im Jahr 2015 mehrfach ausgezeichnet wurde. Die Idee wird mittlerweile in etlichen anderen Ländern umgesetzt: So sind nach ÖAMTC-Vorbild radelnde Pannenfahrer in den USA, in Deutschland, Holland und der Schweiz im Einsatz.