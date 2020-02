Geländewagen stand auf der A2 in Vollbrand

Am Sonntagvormittag kam es auf der A2 bei Wiener Neudorf zu einem Zwischenfall. Ein Geländewagen begann während der Fahrt plötzlich zu brennen.

Ein Geländewagen geriet am Vormittag des 2. Februar 2020 auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz in Brand. Der Lenker konnte sein Fahrzeug noch in eine Pannenbucht lenken und sich in Sicherheit bringen – er blieb unverletzt.