Geiz ist nicht mehr geil: Saturn weicht MediaMarkt

Die Elektronikhandelskette MediaMarkt stampft mit 1. Oktober die Marke Saturn ein, um die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu steigern und der Internetkonkurrenz stärker die Stirn zu bieten. MediaMarkt ist derzeit mit 37 Geschäften die Nummer eins am österreichischen Markt, Saturn mit 15 Märkten die Nummer zwei.

"Sowohl MediaMarkt als auch Saturn sind wirtschaftlich sehr gesund, profitabel und stark", betonte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung. Im September soll in Parndorf ein neuer MediaMarkt eröffnet werden.