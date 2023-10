Geister und Kürbisse: Darum feiern wir Halloween

Bald ist es wieder soweit. Kinder ziehen um die Häuser, um Süßigkeiten zu sammeln. Doch woher kommt eigentlich Halloween?

Halloween, wie wir es kennen hat seinen Ursprung in Irland. Dort wird das keltische Fest "Samhain" gefeiert, das soviel wie "Ende des Sommers" bedeutet. Damals glaubte man, dass in dieser Nacht die Tore zur Unterwelt offenstehen und die Geister von Verstorbenen zurückkehren, um ihre Verwandten zu besuchen. Mit Lichtern wies man den Geistern den Weg.

Geister, Tote und Kürbisse: Darum feiern wir Halloween

Später wandelten die Iren den brauch ab und begannen sich aus Angst vor den toten zu verkleiden - auch um sie abzuschrecken. Irische Einwanderer brachten den Brauch, die Nacht vor Allerheiligen zu feiern, nach Amerika und asu dem englischen "All Hallows Evening" (Abend vor Allerheiligen) wurde "Halloween". Dort entwickelte sich auch der "Trick or treat"-Brauch. Am 31. Oktober zeihen verkleidete Kinder von Haus zu Haus und verlangen Süßes. In den 1990er-Jahren kam dann auch der Halloween-Brauch nach Zentraleuropa. Seitdem werden jedes Jahr am 31. Oktober Halloween-Partys gefeiert und Kinder gehen in gruseligen Kostümen von Haustür zu Haustür, um Süßigkeiten zu bekommen.