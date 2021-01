Gegen Vereinsamung: Gratis Corona-Tests für Heimbesucher gefordert

Um die Sicherheit der Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen zu gewährleisten und gleichzeitig ihre Vereinsamung zu verhindern, fordert Seniorenrats-Präsident Peter Kostelka kostenlose Corona-Tests für Besucher.

Der Präsident des überparteilichen Seniorenrates und des SPÖ-Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, hat sich dafür ausgesprochen, am Eingang von Senioren- und Pflegeheimen kostenlose Corona-Tests für Besucher anzubieten.

Kostenlose Corona-Tests am Eingang von Seniorenheimen gefordert

Die Vereinsamung von Menschen nehme ihnen die Lust am Leben und sei deshalb sehr gefährlich, warnte der derzeit vorsitzführende Präsident des Seniorenrates. Bis eine ausreichende Zahl an Menschen geimpft ist, könnten aber nur Personen mit negativem Test Heimbewohner besuchen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Kostelka fordert daher, dass am Eingang der Heime kostenlose Tests angeboten werden sollten.