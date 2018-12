Gegen den Strom - Kritik und Trailer zum Film

Harmoniebedächtige Musiklehrerin und zugleich militante Umweltaktivistin: Die 50-jährige Halla dirigiert mit seligem Lächeln ihren Chor und fährt danach in die isländische Einöde, um Strommasten umzunieten. Ihr heimlicher Kampf gegen die Aluminiumindustrie auf der Atlantikinsel wird für die Einzelgängerin zum lebensgefährlichen Einsatz.

Halla ist ein ungewöhnlicher Hauptcharakter für den Film: Um die 50 Jahre alt, Single, Isländerin – und radikale, sabotagebereite Ökoaktivistin. Und gerade deshalb erobert “Gegen den Strom” gerade die Herzen der Kinogeher in Europa. Die isländische Dramödie konnte zuletzt nach der Premiere in Cannes etwa den Lux Filmpreis des EU-Parlaments einheimsen. Am Freitag kommt der Film nun ins Kino.

Der zivile Ungehorsam ist für Halla, in deren Wohnung Porträts von Mahatma Gandhi und Nelson Mandela hängen, eine vollkommen selbstverständliche Bürgerinnenpflicht. Zu diesem selbstaufopfernden Lebensstil passt nur eines so gar nicht: Der Anruf der Agentur, dass ihr vor vier Jahren gestellter Adoptionsantrag bewilligt ist und Halla eine vierjährige, ukrainische Waise adoptieren kann. Nun muss sich Halla entscheiden.

Gegen den Strom: Die Kritik

So ist “Gegen den Strom” – so der ausgezeichnete deutsche Verleihtitel von “Woman at War” – ein immens politischer Film in Zeiten der Klimaerwärmung, der dennoch vor Humor sprüht und auch vor Running Gags nicht zurückschreckt. Die Filmmusik wird von einer dreiköpfigen Band gespielt, die auch auf der Leinwand stets präsent ist. Deren Mitglieder wandeln wie Geister durch das Werk, wenn sie mal an Hallas Klavier, mal in der isländischen Landschaft sitzen und “Gegen den Strom” zum im brechtschen Sinne epischen Film machen.