Gefangen im Netz - Kritik und Trailer zum Film

Die Dimension des Kindesmissbrauchs in der Gesellschaft rückt immer wieder durch große Kriminalfälle in den Fokus. Doch auch abseits dieser lauert Gefahr, nicht zuletzt im Internet. Um zu zeigen, wie dreist die Täter hier die Unerfahrenheit ihrer kleinen Opfer ausnutzen, haben Filmschaffende in Tschechien ein gewagtes Experiment unternommen. Ab Dienstag ist der daraus entstandene Dokumentarfilm "Gefangen im Netz" nun im Kino zu sehen.