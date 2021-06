Gefahr durch eingeatmete Fremdkörper bei Kleinkindern: Tipps für den Notfall

Die Luftröhre eines Kleinkindes ist kaum breiter als ein Trinkhalm - das birgt erhebliche Gefahren, wenn es zum Inhalieren von Fremdkörpern kommt. Das KFV gibt Präventions- und Erste-Hilfe-Tipps.

200 Kleinkinder müssen pro Jahr wegen eingeatmeter Fremdkörper in einem Krankenhaus behandelt werden. An sich harmlose Lebensmittel wie Weintrauben, Nüsse oder sogar Würstel können lebensgefährlich werden, wenn sie in die falsche Röhre kommen.