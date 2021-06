Samariterbund warnt vor Badeunfällen: "Ertrinken ist eine stille Gefahr"

Tragisch: In Österreich gibt es jährlich durchschnittlich 40 bis 50 Todesfälle durch Ertrinken zu beklagen. Die höchste Gefährdung herrscht für Kinder. Der Samariterbund informiert und gibt Präventionstipps.

"Jährlich ertrinken durchschnittlich 40 bis 50 Menschen in Österreich. Besonders betroffen sind Kinder. Sie können bis zu einem Alter von ca. drei Jahren sogar bei geringer Wassertiefe lautlos ertrinken. Um Badeunfälle zu verhindern, müssen ein paar Sicherheitsregeln beachtet werden", sagt Erik Teumann, Vorsitzender der Samariterbund-Wasserrettung.

Sicherheit: Ins Wasser nur unter Aufsicht, früh zum Schwimmkurs

Jeder fünfte Unfall im Wasser endet mit bleibenden Beeinträchtigungen. Kinder müssen im Wasser von Erwachsenen immer beaufsichtigt werden, solange sie nicht selbst gut schwimmen können. Sie sollten so früh wie möglich ans Wasser gewöhnt werden und ab dem vierten Lebensjahr im Rahmen eines Kurses schwimmen lernen.

Stille Gefahr: Ertrinken geschieht nicht spektakulär

Der Ertrinkungstod ist nicht spektakulär, der geht sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen leise vonstatten. Dadurch wird das Umfeld nicht aufmerksam. Jede Person, die in Wassernot war, muss ärztlich untersucht werden, da die Gefahr des sogenannten "sekundären Ertrinkens" besteht. Der beste Schutz gegen Wasserunfälle ist es, immer gemeinsam mit zumindest einer zweiten Person im Wasser zu sein, auch im Schwimmbad. Keine Beckenaufsicht ist in der Lage, alle Personen in einem Pool permanent zu beobachten.