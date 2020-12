Gefährliche Impfillusionen

Gastkommentar von Johannes Huber. So lange nicht eine Mehrheit der Bevölkerung in etwa einem Jahr geimpft ist, gibt es Beschränkungen, die schwer zu ertragen sind. Auch für die, die sich impfen lassen. Leider.

Die Corona-Impfstoffe sind vielversprechend. Natürlich gibt es Nebenwirkungen. Nach heutigem Wissensstand dürften sie sich aber zum Beispiel auf Fieber oder Schüttelfrost beschränken und nach ein paar Tagen vorübergehen. Die Vorteile überwiegen: Zu bis zu 95 Prozent sollen sie gegen eine Corona-Erkrankung schützen. Und das ist in zu vielen Fällen keine Grippe, wie man sie kennt, sondern etwas Schlimmeres, das besonders bei Älteren auf die Intensivstation und zum Tod führen kann. Schon von daher empfiehlt die Vernunft, sich impfen zu lassen.

Selbst wenn fast alle Österreicherinnen und Österreicher bereit wären, sich impfen zu lassen, wird das dauern: In „die Breite“ gehen sollen die Programme erst ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres. Sind sie bis Ende 2021 erledigt, ist das schon eine große Leistung.

Was man bei alledem aber eben nicht vergessen darf, ist, dass das Coronavirus bleibt. Und dass sich mit jedem Kontakt, geschweige denn jedem Konzert, jeder Party und jedem Fußballspiel mit Publikum das Infektionsgeschehen wieder verstärken könnte. Der einzige Unterschied zu heute ist, dass die, die jeweils schon geimpft sind, nichts zu befürchten haben, alle anderen aber schon.

Vor diese Hintergrund wird es vorerst nicht einmal möglich sein, die Leute mit gewissen Privilegien zur Impfung zu motivieren. Motto: Wer sich impfen lässt, muss keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen und darf sich wie in guten, alten Zeiten wieder in die Gesellschaft stürzen. Das geht erst dann, wenn für fast alle ein Impfstoff und ein Impftermin angeboten werden konnte. Und das wird eben erst frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021 der Fall sein.