Gefährliche Ablenkung: Unfall in Wien-Neubau durch Blick aufs Handy verursacht

Am Freitag kam es in der Kaiserstraße in Wien-Neubau zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau wurde dabei von einem Auto erfasst und erlitt leichte Verletzungen.

Am 1. Februar 2091 befuhr ein 36-jähriger PKW-Lenker gegen 18:55 Uhr die Kaiserstraße und bog Richtung links in die Stollgasse ein. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 25-jährige Fußgängerin den Schutzweg bei grünem Licht der Fußgängerampel überqueren.