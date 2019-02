Geburtenüberschuss in Wien: Mehr Neugeborene als Sterbefälle im Vorjahr

Obwohl im letzten Jahr weniger Kinder geboren wurden als 2017 verzeichnete Österreich eine positive Geburtenbilanz. Besonders in Wien wurden deutliche mehr Menschen geboren als gestorben sind.

Stark überdurchschnittlich waren die Geburtenraten in Vorarlberg und Wien, wogegen die Todesfälle besonders im Burgenland und Kärnten deutlich über dem österreichischen Mittel lagen. Insbesondere Wien verzeichnete einen starken Geburtenüberschuss (plus 3.591). Aber auch in Tirol (plus 1.578) sowie in Oberösterreich (1.573), in Vorarlberg (1.259) und in Salzburg (995) wurden mehr Geburten als Sterbefälle registriert. Wie bereits in den Vorjahren überwog die Zahl der Todesfälle gegenüber den Neugeborenen in Niederösterreich (minus 2.632), in der Steiermark (1.562), in Kärnten (1.481) und im Burgenland (1.076).