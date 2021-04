Gebrauchte E-Autos: Teslas am wertbeständigsten

Wer sich ein E-Auto anschaffen will, sollte sich nach etwas älteren Modellen umschauen. E-Autos haben nämlich einen auffallend starken Wertverlust innerhalb kurzer Zeit - mit Ausnahme von Teslas.

Die Online-Verkaufsplattform willhaben hat im ersten Quartal 2021 eine Rekordnachfrage nach Autos verzeichnet, insbesondere bei den Elektrofahrzeugen zieht der Markt an. Auffallend ist der starke Wertverlust innerhalb kurzer Zeit, wie eine Auswertung von willhaben zeigt.

Audi e-tron verliert im ersten Jahr

10.000 Euro an Wert

Deutlich günstiger gibt es den Renault Zoe: Mit einer Erstzulassung in 2021 und einem Kilometerstand von maximal 10.000 wird dieser um durchschnittlich circa 26.000 Euro angeboten. Mit einer Erstzulassung in 2019 spart man im Schnitt etwa 6.000 Euro beim selben Tachostand.

Teslas halten Preis

Der Tesla Model 3 mit Erstzulassung in 2020 und mit bis zu 10.000 Kilometer wird durchschnittlich um 49.000 Euro auf willhaben angeboten. "Im Vergleich zur Version mit Erstzulassungsjahr 2019 ist hier keine bemerkenswerte Preisreduktion zu beobachten", so die Online-Plattform in einer Aussendung.