Gebetsfeier im Parlament in Wien kostete über 10.000 Euro

Die im Dezember 2020 abgehaltene Gebetsfeier im Parlament hat über 10.000 Euro gekostet, geht aus zwei Anfragebeantwortungen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) an die NEOS hervor. Neben dem Personal der Parlamentsdirektion wurde für die Veranstaltung auch auf externe Dienstleister zurückgegriffen.

Hinzu kommen die Kosten der 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdirektion, die in die Vor- und Nachbereitungen sowie bei der Umsetzung der Veranstaltung involviert waren. Da die Gebetsfeier am 8. Dezember stattfand, fielen "zusätzliche Kosten für den Feiertagszuschlag an". Der Stundenaufwand aller 22 Personen betrug 157 Stunden, wobei alleine für die Vorbereitung 83,5 Stunden anfielen.